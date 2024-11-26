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У Києві до четверга можливі проблеми з водою: кому варто зробити запаси

Україна, Київ, Вівторок 26 листопада 2024 19:20
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У Києві до четверга можливі проблеми з водою: кому варто зробити запаси Фото: Відключення води (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві через ремонт водопроводу буде знижено тиск на низці житлових масивів. З 22:00 26 листопада до 10:00 28 листопада мешканці деяких районів Києва можуть відчути зниження тиску у водопровідній мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Причиною зниження тиску у водопровідній мережі є аварія на магістральному водопроводі на вулиці Зодчих. Фахівці "Київводоканалу" проведуть заміну засувки діаметром 800 мм, щоб надалі здійснити повноцінний ремонт пошкодженої мережі.

Зниження тиску можливе в таких районах:

  • Микільська Борщагівка
  • Південна Борщагівка
  • Теремки-1
  • Теремки-2
  • Феофанія
  • Голосіїв
  • Батиєва Гора
  • Залізничний масив
  • Олександрівська Слобідка
  • Солом'янка
  • Першотравневий масив
  • Чоколівка
  • Відрадний

Комунальники просять мешканців зазначених районів заздалегідь запастися водою для побутових потреб.

Раніше РБК-Україна писало, що у Святошинському районі столиці сталася аварія на об’єкті газопостачання, внаслідок якої понад 500 будинків тимчасово залишилися без газу. Як повідомляє КМДА, на місці працюють ремонтні бригади, задіяно понад 100 фахівців. Завершити роботи та відновити газопостачання планують до кінця доби 26 листопада.

Також ми писали, що до кінця 2024 року КП "Київміськсвітло" планує масштабний ремонт мереж зовнішнього освітлення у восьми районах столиці. Ремонт передбачає заміну світильників, опор, кронштейнів та кабельних мереж. Через це можливі тимчасові відключення ліхтарів у таких районах: Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Печерський, Солом’янський, Подільський, Шевченківський.

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