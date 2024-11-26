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В Киеве до четверга могут быть проблемы с водой: кому лучше делать запасы

Украина, Киев, Вторник 26 ноября 2024 19:20
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В Киеве до четверга могут быть проблемы с водой: кому лучше делать запасы Фото: Отключение воды (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве из-за ремонта водопровода будет снижено давление на ряде жилых массивов. С 22:00 26 ноября по 10:00 28 ноября жители некоторых районов Киева могут ощутить снижение давления в водопроводной сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Причиной снижения давления в водопроводной сети является авария на магистральном водопроводе по улице Зодчих. Специалисты "Киевводоканала" проведут замену задвижки диаметром 800 мм, чтобы в дальнейшем произвести полноценный ремонт поврежденной сети.

Снижение давления возможно в следующих районах:

  • Никольская Борщаговка
  • Южная Борщаговка
  • Теремки-1
  • Теремки-2
  • Феофания
  • Голосеев
  • Батыева Гора
  • Железнодорожный массив
  • Александровская Слободка
  • Соломенка
  • Первомайский массив
  • Чоколовка
  • Отрадный

Коммунальщики просят жителей указанных районов заранее запастись водой для бытовых нужд.

Ранее РБК-Украина писало, что в Святошинском районе столицы произошла авария на объекте газоснабжения, в результате которой более 500 домов временно остались без газа. Как сообщает КГГА, на месте работают ремонтные бригады, задействовано более 100 специалистов. Завершить работы и возобновить газоснабжение планируют до конца суток 26 ноября.

Также мы писали, что до конца 2024 года КП "Киевгорсвет" планирует масштабный ремонт сетей наружного освещения в восьми районах столицы. Ремонт подразумевает замену светильников, опор, кронштейнов и кабельных сетей. Поэтому возможны временные отключения фонарей в таких районах: Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Печерский, Соломенский, Подольский, Шевченковский.

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