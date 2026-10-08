У Києві через відключення світла почалися перебої з водою на правому березі

Як пояснили у КМДА, на правому березі столиці знижений тиск у водопровідній мережі.

Також там додали, що фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками уже роблять все можливе для оперативного усунення перебоїв.

"У зв'язку зі зниженням напруги в електромережі є перебої з електропостачанням окремих водопровідних об'єктів столиці", - йдеться в заяві.

У КМДА також уточнили, що станом на ранок фіксують зниження тиску у водопровідній мережі на правому березі Києва, зокрема у:

Голосіївському,

Святошинському,

Солом'янському;

Шевченківському районах.

Влада столиці також попередила, що в деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

"Стабільне водопостачання відновлять після нормалізації електроживлення водопровідних об'єктів", - наголосили в КМДА.

Оновлено о 11:52

На правому березі Києва водопостачання поступово стабілізується.

"Електропостачання водопровідних об'єктів столиці, робота яких була порушена через зниження напруги в електромережі, наразі відновлено", - повідомляє "Київводоканал".

Попри це, важливо розуміти, що для повноцінного відновлення нормативного тиску в усій мережі потрібен певний час.