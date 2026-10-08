В Киеве из-за отключения света начались перебои с водой на правом берегу

Как объяснили в КГГА, на правом берегу столицы снижено давление водопроводной сети.

Также добавили, что специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками уже делают все возможное для оперативного устранения перебоев.

"В связи с понижением напряжения в электросети есть перебои с электроснабжением отдельных водопроводных объектов столицы", - сказано в заявлении.

В КГГА также уточнили, что по состоянию на утро фиксируют снижение давления в водопроводной сети на правом берегу Киева, в частности:

Голосеевском,

Святошинском,

Соломенском;

Шевченковском районах.

Власти столицы также предупредили, что в некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

"Стабильное водоснабжение возобновят после нормализации электропитания водопроводных объектов", - подчеркнули в КГГА.