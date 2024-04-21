В Києві через вибух гранати загинув чоловік

У Голосіївському районі Києва вранці 21 квітня пролунали вибухи. Ймовірно, вибухнула граната, через що загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

"Близько 6 години ранку до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення, про те що біля одного з гаражних кооперативів пролунали вибухи", - йдеться у повідомленні.

За вказаною адресою одразу виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, столичного главку, вибухотехніки та медики.

"На місці події було виявлено тіло чоловіка, з осколковими пораненнями, ймовірно від гранати. Попередні дані вказують на самогубство. Поліцейськими встановлено, що загиблий - місцевий мешканець, 1968 року народження", - додали у поліції.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство.