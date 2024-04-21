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В Києві через вибух гранати загинув чоловік

Київ, Неділя 21 квітня 2024 13:13
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В Києві через вибух гранати загинув чоловік Фото: у Києві через вибух гранати загинув чоловік 21 квітня (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

У Голосіївському районі Києва вранці 21 квітня пролунали вибухи. Ймовірно, вибухнула граната, через що загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Близько 6 години ранку до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення, про те що біля одного з гаражних кооперативів пролунали вибухи", - йдеться у повідомленні.

За вказаною адресою одразу виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, столичного главку, вибухотехніки та медики.

"На місці події було виявлено тіло чоловіка, з осколковими пораненнями, ймовірно від гранати. Попередні дані вказують на самогубство. Поліцейськими встановлено, що загиблий - місцевий мешканець, 1968 року народження", - додали у поліції.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство.

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