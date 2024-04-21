ua en ru
Вс, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве из-за взрыва гранаты погиб мужчина

Киев, Воскресенье 21 апреля 2024 13:13
UA EN RU
В Киеве из-за взрыва гранаты погиб мужчина Фото: в Киеве из-за взрыва гранаты погиб мужчина 21 апреля (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

В Голосеевском районе Киева утром 21 апреля прогремели взрывы. Вероятно, взорвалась граната, из-за чего погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Около 6 часов утра в Голосеевское управление полиции поступило сообщение, о том, что возле одного из гаражных кооперативов раздались взрывы", - говорится в сообщении.

За указанным адресом сразу выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, столичного главка, взрывотехники и медики.

"На месте происшествия было обнаружено тело мужчины, с осколочными ранениями, вероятно, от гранаты. Предварительные данные указывают на самоубийство. Полицейскими установлено, что погибший - местный житель, 1968 года рождения", - добавили в полиции.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 с дополнительной квалификацией самоубийства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Взрыв Взрывы
NEWS
Электронный кабинет призывника. Когда заработает и обязательна ли регистрация
Электронный кабинет призывника. Когда заработает и обязательна ли регистрация
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил