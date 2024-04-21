В Киеве из-за взрыва гранаты погиб мужчина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

"Около 6 часов утра в Голосеевское управление полиции поступило сообщение, о том, что возле одного из гаражных кооперативов раздались взрывы", - говорится в сообщении.

За указанным адресом сразу выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, столичного главка, взрывотехники и медики.

"На месте происшествия было обнаружено тело мужчины, с осколочными ранениями, вероятно, от гранаты. Предварительные данные указывают на самоубийство. Полицейскими установлено, что погибший - местный житель, 1968 года рождения", - добавили в полиции.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 с дополнительной квалификацией самоубийства.