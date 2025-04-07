У Києві через ускладнення грипу померла людина: яка ситуація із захворюваністю

У столиці за 14-й тиждень 2025 року зафіксували 8459 нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. За даними фахівців, рівень захворюваності на 64,1% нижчий за епідемічний поріг (показник становить 286,5), а загальна кількість хворих зменшилася на 24,3% порівняно з попереднім тижнем.

Захворюваність знизилася як серед дітей (на 23,8%), так і серед дорослих (на 24,8%). Усього захворіло 4582 дитини та 3877 дорослих. Частка дітей у загальній структурі випадків становить 54,2%. Особливо помітно зменшилась захворюваність серед школярів - на 42,1% (1914 випадків).

Також зменшилась кількість госпіталізацій: за тиждень до лікарень столиці потрапили 196 пацієнтів, з яких 125 - діти.

Щодо COVID-19, за тиждень виявлено 9 випадків захворювання серед дорослих - це на 43,8% менше, ніж раніше. До лікарень доправили всіх інфікованих, двоє перебувають у реанімації. Зареєстровано один летальний випадок через ускладнення грипу.

Медики нагадують, що найнадійніший спосіб убезпечитися від важкого перебігу COVID-19 - це вакцинація.