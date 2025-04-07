В Киеве из-за осложнений гриппа умер человек: какая ситуация с заболеваемостью

В столице за 14-ю неделю 2025 года зафиксировали 8459 новых случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19. По данным специалистов, уровень заболеваемости на 64,1% ниже эпидемического порога (показатель составляет 286,5), а общее количество больных уменьшилось на 24,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Заболеваемость снизилась как среди детей (на 23,8%), так и среди взрослых (на 24,8%). Всего заболело 4582 ребенка и 3877 взрослых. Доля детей в общей структуре случаев составляет 54,2%. Особенно заметно уменьшилась заболеваемость среди школьников - на 42,1% (1914 случаев).

Также уменьшилось количество госпитализаций: за неделю в больницы столицы попали 196 пациентов, из которых 125 - дети.

Что касается COVID-19, за неделю выявлено 9 случаев заболевания среди взрослых - это на 43,8% меньше, чем раньше. В больницы доставили всех инфицированных, двое находятся в реанимации. Зарегистрирован один летальный случай из-за осложнений гриппа.

Медики напоминают, что самый надежный способ обезопасить себя от тяжелого течения COVID-19 - это вакцинация.