У Києві через російську атаку пошкоджено магазин Auchan Чернігівська: він тимчасово не працюватиме

У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено магазин Auchan Чернігівська, розташований у ТРК ''Проспект''. Постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мережі Auchan.
Увечері в понеділок, 26 жовтня, під час російської атаки зазнав пошкоджень магазин Auchan Чернігівська в торговельно-розважальному комплексі ''Проспект'' у Києві.
За інформацією компанії, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Наразі магазин тимчасово не працюватиме. Його відкриття відкладено до завершення оцінки стану приміщення та проведення необхідних відновлювальних робіт.
Міжнародна мережа роздрібної торгівлі Auchan була заснована у Франції в 1961 році. В Україні компанія працює з 2008 року.
Наразі мережа має фізичні магазини в п’яти містах України: Києві, Львові, Житомирі, Дніпрі та Одесі. Також компанія розвиває онлайн-магазин auchan.ua, який здійснює доставку по всій країні.
За даними компанії, в Україні Auchan працевлаштовує близько 3500 співробітників і пропонує понад 200 різних професій.
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