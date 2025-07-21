У Києві через російський обстріл загинула людина

Обстріл Києва

Нагадаємо, що цієї ночі ворог масовано атакує Україну дронами та ракетами. Зокрема, найбільше під атакою, принаймі дронів, перебуває Київ.

Наразі відомо, що в столиці внаслідок ворожої атаки горять будинки, супермаркет та були падіння на території дитсадка. Крім того, пошкоджено вхід на станції метро "Лук'янівська".

Детальніше про те, що відомо про наслідки атаки РФ по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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