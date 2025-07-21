В Киеве из-за российского обстрела погиб человек

Обстрел Киева

Напомним, что этой ночью враг массированно атакует Украину дронами и ракетами. В частности, больше всего под атакой, по крайней мере дронов, находится Киев.

Известно, что в столице в результате вражеской атаки горят дома, супермаркет и были падения на территории детсада. Кроме того, поврежден вход на станции метро "Лукьяновская".

Подробнее о том, что известно о последствиях атаки РФ по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

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