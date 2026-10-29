У Києві через ракетну атаку загинула людина

Про загиблого повідомили в КМВА. Де саме загинула людина, поки не уточнюють.

У Дніпровському районі уламки ракети впали у двір одного з житлових комплексів і загорілися.

За іншою адресою вибухова хвиля вибила вікна в житловому будинку. На місцях працюють екстрені служби.