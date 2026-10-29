В Киеве из-за ракетной атаки погиб человек

О погибшем сообщили в КМВА. Где именно погиб человек, пока не уточняется.

В Днепровском районе обломки ракеты упали во двор одного из жилых комплексов и загорелись.

По другому адресу взрывная волна выбила окна в жилом доме. На местах работают экстренные службы.