RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

В Киеве из-за ракетной атаки погиб человек

23:55 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: ракетная атака на Киев 29 октября унесла жизни человека (Getty Images)

В результате ракетной атаки на Киев вечером 29 октября погиб человек. В Днепровском районе обломки ракеты горели во дворе жилого комплекса, еще в одном здании взрывной волной выбило окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию и мэра Киева Виталия Кличко.

О погибшем сообщили в КМВА. Где именно погиб человек, пока не уточняется.

В Днепровском районе обломки ракеты упали во двор одного из жилых комплексов и загорелись.

По другому адресу взрывная волна выбила окна в жилом доме. На местах работают экстренные службы.

Атака началась около 22:50: Россия ударила по Киеву баллистикой, в городе раздались взрывы. В тот же день президент Владимир Зеленский со ссылкой на разведку предупреждал, что Россия готовит новые баллистические удары и отмечал, что Украине нужны средства, чтобы их сбивать.

Защищаться от баллистики все сложнее: по словам Зеленского, США сейчас поставляют всего 12 ракет в Patriot в месяц. Удары по Киеву продолжаются почти каждую ночь. Вечером 26 октября баллистика попала в кампус университета в Деснянском районе, погиб человек, еще по меньшей мере 10 пострадали.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевОбстрел КиеваВойна в Украине