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У Києві через ракетний удар пошкоджено контактний зоопарк "Звірополіс": що з тваринами

12:45 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Василина Копитко
Тварин зараз евакуюють із пошкодженого простору (фото: zviropolis_kyiv/Facebook)

Унаслідок ракетного удару по торговому центру Cosmo Multimall у Києві пошкоджень зазнала локація контактного зоопарку "Звірополіс". Команда повідомила, що всі тварини живі, зараз їх евакуюють.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Звірополісу" в Instagram.

Пошкодження "Звірополісу"

У зоопарку зазначили, що тепер мають відновити пошкоджений простір і забезпечити тварин усім необхідним, зокрема їжею.

"З тваринками все добре, всі живі. Ми займаємося їхньою евакуацією та робимо все можливе, щоб вони були в безпеці", - йдеться у повідомленні.

Команда відкрила збір коштів. Усіх небайдужих закликають долучитись до збору.

У команді подякували всім, хто допоможе коштами або поширить інформацію про збір.

Поки невідомо, наскільки серйозних пошкоджень зазнала локація та скільки часу знадобиться на її відновлення.

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Атака на Київ

Ввечері 18 жовтня РФ вкотре атакувала Київ, обстріли продовжились вночі та вранці 19 жовтня. Ворог застосував балістику, крилаті ракети та дрони. Про перший удар балістикою США не попередили Україну.

Внаслідок цих обстрілів у столиці одна людина загинула, ще 8 постраждали. Пошкодження отримали будинки, фітнес-клуб, медичний заклад, супермаркет, дві АЗС, школа, спорткомплекс, станція метро "Чернігівська", медичний заклад, складські приміщення.

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