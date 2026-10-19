У Києві через ракетний удар пошкоджено контактний зоопарк "Звірополіс": що з тваринами

Пошкодження "Звірополісу"

У зоопарку зазначили, що тепер мають відновити пошкоджений простір і забезпечити тварин усім необхідним, зокрема їжею.

"З тваринками все добре, всі живі. Ми займаємося їхньою евакуацією та робимо все можливе, щоб вони були в безпеці", - йдеться у повідомленні.

Команда відкрила збір коштів. Усіх небайдужих закликають долучитись до збору.

У команді подякували всім, хто допоможе коштами або поширить інформацію про збір.

Поки невідомо, наскільки серйозних пошкоджень зазнала локація та скільки часу знадобиться на її відновлення.

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