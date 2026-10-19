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В Киеве из-за ракетного удара поврежден контактный зоопарк "Зверополис": что с животными

12:45 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Василина Копытко
Животных сейчас эвакуируют из поврежденного пространства (фото: zviropolis_kyiv/Facebook)

В результате ракетного удара по торговому центру Cosmo Multimall в Киеве повреждения получила локация контактного зоопарка "Зверополис". Команда сообщила, что все животные живы, сейчас их эвакуируют.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Зверополиса" в Instagram.

Повреждения "Зверополиса"

В зоопарке отметили, что теперь должны восстановить поврежденное пространство и обеспечить животных всем необходимым, в частности, едой.

"С животными все хорошо, все живы. Мы занимаемся их эвакуацией и делаем все возможное, чтобы они были в безопасности", - говорится в сообщении.

Команда открыла сбор средств. Всех неравнодушных призывают присоеденится к сбору.

В команде поблагодарили всех, кто поможет денежными средствами или распространит информацию о сборе.

Пока неизвестно, насколько серьезные повреждения получила локация и сколько времени понадобится на ее восстановление.

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Атака на Киев

Вечером 18 октября РФ в очередной раз атаковала Киев, обстрелы продлились ночью и утром 19 октября. Враг применил баллистику, крылатые ракеты и дроны. О первом ударе баллистикой США не предупредили Украину.

В результате этих обстрелов в столице один человек погиб, еще 8 пострадали. Повреждения получили дома, фитнес-клуб, медицинское учреждение, супермаркет, две АЗС, школа, спорткомплекс, станция метро "Черниговская", медицинское учреждение, складские помещения.

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