В Киеве из-за ракетного удара поврежден контактный зоопарк "Зверополис": что с животными

Повреждения "Зверополиса"

В зоопарке отметили, что теперь должны восстановить поврежденное пространство и обеспечить животных всем необходимым, в частности, едой.

"С животными все хорошо, все живы. Мы занимаемся их эвакуацией и делаем все возможное, чтобы они были в безопасности", - говорится в сообщении.

Команда открыла сбор средств. Всех неравнодушных призывают присоеденится к сбору.

В команде поблагодарили всех, кто поможет денежными средствами или распространит информацию о сборе.

Пока неизвестно, насколько серьезные повреждения получила локация и сколько времени понадобится на ее восстановление.

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