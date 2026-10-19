В Киеве из-за ракетного удара поврежден контактный зоопарк "Зверополис": что с животными

В результате ракетного удара по торговому центру Cosmo Multimall в Киеве повреждения получила локация контактного зоопарка "Зверополис". Команда сообщила, что все животные живы, сейчас их эвакуируют.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Зверополиса" в Instagram.
В зоопарке отметили, что теперь должны восстановить поврежденное пространство и обеспечить животных всем необходимым, в частности, едой.
"С животными все хорошо, все живы. Мы занимаемся их эвакуацией и делаем все возможное, чтобы они были в безопасности", - говорится в сообщении.
Команда открыла сбор средств. Всех неравнодушных призывают присоеденится к сбору.
В команде поблагодарили всех, кто поможет денежными средствами или распространит информацию о сборе.
Пока неизвестно, насколько серьезные повреждения получила локация и сколько времени понадобится на ее восстановление.
Читайте также: Как выглядит ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве после российской атаки (видео)
Вечером 18 октября РФ в очередной раз атаковала Киев, обстрелы продлились ночью и утром 19 октября. Враг применил баллистику, крылатые ракеты и дроны. О первом ударе баллистикой США не предупредили Украину.
В результате этих обстрелов в столице один человек погиб, еще 8 пострадали. Повреждения получили дома, фитнес-клуб, медицинское учреждение, супермаркет, две АЗС, школа, спорткомплекс, станция метро "Черниговская", медицинское учреждение, складские помещения.