В Чернігові евакуювали депутатів під час сесії в міськраді. Шукають вибухівку

Фото: в Чернігові в міськраді шукають вибухівку (suspilne.media)

В Чернігові у четвер, 9 лютого, оголосили евакуацію з міськради під час засідання через повідомлення про "мінування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

Наразі в роботі сесії оголосили перерву. На місці працює поліція та вибухотехніки. Оновлено. Близько 12-ї години засідання сесії відновилося. Раніше невідомі заявили про мінування п'ятьох шкіл у Чернігові. Учнів та персонал евакуювали. Сталося це 25 січня.