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У Львові повідомили про масові замінування

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Львів, Вівторок 10 січня 2023 10:50
У Львові повідомили про масові замінування Фото: у Львові повідомили про масові замінування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Львові сьогодні, 10 січня надійшло повідомлення про "масове замінування". Наразі вибухівку шукають по державних та торговельних закладах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Варта 1".

"Близько 10:00 надійшло повідомлення про масове замінування. Зараз є серія анонімних замінувань у Львові по державних та торговельних закладах", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, зараз правоохоронці почергово перевіряють інформацію про замінування.

Нагадаємо, нещодавно у Львові повідомляли про нібито "замінування будівлі Ратуші".

Додамо, раніше у Львові шукали вибухівку в низці шкіл.

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