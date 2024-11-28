В Киеве из-за падения обломков "Шахедов" произошел пожар в поликлинике, есть пострадавший

В Киеве в результате российской воздушной атаки с применением ударных беспилотников сегодня вечером, 28 ноября, произошел пожар в здании поликлиники. Возгорание произошло в результате падения обломков вражеских воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевского городского голову Виталия Кличко .

Возгорание фиксируется в Днепровском районе столицы.

По словам мэра, из-за падения обломков БПЛА произошло "возгорание наружной обшивки здания поликлиники".

Кроме того, по предварительной информации, также имеются повреждения в соседних домах.

"Экстренные службы направляются на место", - передал городской голова.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подтвердил в своем Telegram, что из-за российской атаки беспилотников по столице в Днепровском районе "произошло возгорание медицинского учреждения".

"Информация о потерпевших выясняется", - добавил чиновник.

Обновлено: есть пострадавший

Позже в КГВА уточнили, что в столице после вражеской воздушной атаки был обнаружен один пострадавший.

"Предоставляется медицинская помощь", - передали в администрации.

Обновлено: пожар в поликлинике потушили

Позже мэр проинформировал, что возгорание на фасаде здания поликлиники в Днепровском районе - потушили.

По словам городского головы, также была повреждена стена здания медицинского учреждения, выбиты окна, сломаны деревья во дворе.

"Пострадал охранник заведения. Его госпитализировали", - передал Кличко.

Обновлено: падение обломков БПЛА также есть в Святошинском районе

По словам мэра столицы, также упали обломки вражеского беспилотника на территорию "одного из объектов инфраструктуры" в Святошинском районе.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что сегодня вечером российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины для очередной воздушной атаки. Тревога была объявлена ​​в ряде областей.

Позже стало известно, что в Киеве работают силы и средства ПВО из-за фиксации "Шахедов". В столице была слышна серия взрывов на фоне отражения воздушной атаки.

Добавим, что дроны-камикадзе противника до сих пор фиксируются в воздушном пространстве Украины во многих областях.