В Киеве из-за падения обломков "Шахедов" произошел пожар в поликлинике, есть пострадавший
В Киеве в результате российской воздушной атаки с применением ударных беспилотников сегодня вечером, 28 ноября, произошел пожар в здании поликлиники. Возгорание произошло в результате падения обломков вражеских воздушных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевского городского голову Виталия Кличко.
Возгорание фиксируется в Днепровском районе столицы.
По словам мэра, из-за падения обломков БПЛА произошло "возгорание наружной обшивки здания поликлиники".
Кроме того, по предварительной информации, также имеются повреждения в соседних домах.
"Экстренные службы направляются на место", - передал городской голова.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подтвердил в своем Telegram, что из-за российской атаки беспилотников по столице в Днепровском районе "произошло возгорание медицинского учреждения".
"Информация о потерпевших выясняется", - добавил чиновник.
Обновлено: есть пострадавший
Позже в КГВА уточнили, что в столице после вражеской воздушной атаки был обнаружен один пострадавший.
"Предоставляется медицинская помощь", - передали в администрации.
Обновлено: пожар в поликлинике потушили
Позже мэр проинформировал, что возгорание на фасаде здания поликлиники в Днепровском районе - потушили.
По словам городского головы, также была повреждена стена здания медицинского учреждения, выбиты окна, сломаны деревья во дворе.
"Пострадал охранник заведения. Его госпитализировали", - передал Кличко.
Обновлено: падение обломков БПЛА также есть в Святошинском районе
По словам мэра столицы, также упали обломки вражеского беспилотника на территорию "одного из объектов инфраструктуры" в Святошинском районе.
Атака "Шахедов"
Ранее сообщалось, что сегодня вечером российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины для очередной воздушной атаки. Тревога была объявлена в ряде областей.
Позже стало известно, что в Киеве работают силы и средства ПВО из-за фиксации "Шахедов". В столице была слышна серия взрывов на фоне отражения воздушной атаки.
Добавим, что дроны-камикадзе противника до сих пор фиксируются в воздушном пространстве Украины во многих областях.
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