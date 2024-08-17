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У Києві через падіння уламків дронів виникла пожежа

Ілюстративне фото: у Києві була пожежа через уламки дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві впали уламки збитих дронів у суботу, 17 серпня. Внаслідок цього спалахнула пожежа, її вже загасили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

За інформацією екстрених служб, сьогодні вдень у Деснянському районі столиці, в Дарницькому лісопарковому господарстві, виявлено падіння уламків безпілотників.

"Внаслідок цього виникло загоряння трав'яного настилу на невеликій площі", - зазначив Кличко.

За словами мера, пожежу ліквідували працівники лісопаркового господарства. Внаслідок інциденту постраждалих немає.

 

Атака Росії 17 серпня

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні 14 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили всі безпілотники. "Шахеди" збивали у шести регіонах України - Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

У Києві під ранок лунали вибухи. У мережі писали про роботу протиповітряної оборони.

Крім того, окупанти вдарили по місту Суми крилатою ракетою "Іскандер-К". У Сумах спалахнула пожежа, там горіли автомобілі біля багатоповерхівки.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали двоє жителів міста Суми.

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