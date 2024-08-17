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В Киеве из-за падения обломков дронов возник пожар

Иллюстративное фото: в Киеве был пожар из-за обломков дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве упали обломки сбитых дронов в субботу, 17 августа. В результате этого вспыхнул пожар, его уже потушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

По информации экстренных служб, сегодня днем в Деснянском районе столицы, в Дарницком лесопарковом хозяйстве, обнаружено падение обломков беспилотников.

"В результате этого возникло возгорание травяного настила на небольшой площади", - отметил Кличко.

По словам мэра, пожар был ликвидирован работниками лесопаркового хозяйства. В результате инцидента пострадавших нет.

 

Атака России 17 августа

Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине 14 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили все беспилотники. "Шахеды" сбивали в шести регионах Украины - Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

В Киеве под утро раздавались взрывы. В сети писали о работе противовоздушной обороны.

Кроме того, оккупанты ударили по городу Сумы крылатой ракетой "Искандер-К". В Сумах вспыхнул пожар, там горели автомобили возле многоэтажки.

Известно, что в результате атаки пострадали два жителя города Сумы.

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