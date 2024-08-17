В Киеве из-за падения обломков дронов возник пожар

Атака России 17 августа

Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине 14 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили все беспилотники. "Шахеды" сбивали в шести регионах Украины - Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

В Киеве под утро раздавались взрывы. В сети писали о работе противовоздушной обороны.

Кроме того, оккупанты ударили по городу Сумы крылатой ракетой "Искандер-К". В Сумах вспыхнул пожар, там горели автомобили возле многоэтажки.

Известно, что в результате атаки пострадали два жителя города Сумы.

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