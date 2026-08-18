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У Києві через негоду приспустять головний прапор України

14:44 18.08.2026 Вт
1 хв
Що саме каже влада
aimg Анастасія Никончук
Фото: прапор України (GettyImages)

У Києві 18 серпня тимчасово приспустять головний прапор України через погіршення погодних умов. У столиці прогнозують грози, місцями град та шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію КМДА.

Головний прапор України припустять через негоду

За прогнозом Українського гідрометцентру, у Києві 18 серпня очікуються грози, а в окремих районах – град та пориви вітру до 15–20 м/с. У зв'язку з цим головний прапор України на Печерських пагорбах тимчасово приспустять.

Коли прапор знову піднімуть

Полотнище перебуватиме в такому положенні до покращення погодних умов. Після цього прапор знову піднімуть на флагшток.

Висота флагштока становить майже 90 метрів, його маса – 32 тонни, а розмір полотнища – 16 на 24 метри.

Що робити під час грози

Жителям столиці рекомендують під час негоди триматися подалі від рекламних конструкцій, ліній електропередачі та великих дерев. Автомобілі також радять не залишати поряд із ними.

При падінні дерев або гілок слід звертатися до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду". У разі загрози життю необхідно дзвонити рятувальникам за номером 101, а у разі травмування людей 103.

Нагадуємо, що через 88 років порох лідера ОУН Євгена Коновальця повернули в Україну і 18 серпня перепоховали на Національному військовому меморіальному цвинтарі на Київщині.

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