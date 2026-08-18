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В Киеве из-за непогоды приспустят главный флаг Украины

14:44 18.08.2026 Вт
1 мин
Что именно говорят власти
aimg Анастасия Никончук
Фото: флаг Украины (GettyImages)

В Киеве 18 августа временно приспустят главный флаг Украины из-за ухудшения погодных условий. В столице прогнозируют грозы, местами град и шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию КГГА.

Главный флаг Украины приспустят из-за непогоды

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в Киеве 18 августа ожидаются грозы, а в отдельных районах – град и порывы ветра до 15–20 м/с. В связи с этим главный флаг Украины на Печерских холмах временно приспустят.

Когда флаг снова поднимут

Полотнище будет находиться в таком положении до улучшения погодных условий. После этого флаг снова поднимут на флагшток.

Высота флагштока составляет почти 90 метров, его масса – 32 тонны, а размер полотнища – 16 на 24 метра.

Что делать во время грозы

Жителям столицы рекомендуют во время непогоды держаться подальше от рекламных конструкций, линий электропередачи и крупных деревьев. Автомобили также советуют не оставлять рядом с ними.

При падении деревьев или веток следует обращаться в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя". В случае угрозы жизни необходимо звонить спасателям по номеру 101, а при травмировании людей 103.

Напоминаем, что спустя 88 лет прах лидера ОУН Евгения Коновальца вернули в Украину и 18 августа перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.

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