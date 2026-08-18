В Киеве из-за непогоды приспустят главный флаг Украины

В Киеве 18 августа временно приспустят главный флаг Украины из-за ухудшения погодных условий. В столице прогнозируют грозы, местами град и шквальный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в Киеве 18 августа ожидаются грозы, а в отдельных районах – град и порывы ветра до 15–20 м/с. В связи с этим главный флаг Украины на Печерских холмах временно приспустят.
Полотнище будет находиться в таком положении до улучшения погодных условий. После этого флаг снова поднимут на флагшток.
Высота флагштока составляет почти 90 метров, его масса – 32 тонны, а размер полотнища – 16 на 24 метра.
Жителям столицы рекомендуют во время непогоды держаться подальше от рекламных конструкций, линий электропередачи и крупных деревьев. Автомобили также советуют не оставлять рядом с ними.
При падении деревьев или веток следует обращаться в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя". В случае угрозы жизни необходимо звонить спасателям по номеру 101, а при травмировании людей 103.
Напоминаем, что спустя 88 лет прах лидера ОУН Евгения Коновальца вернули в Украину и 18 августа перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.