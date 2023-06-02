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У Києві через буревій затримуються електричка та тролейбуси

Фото: УЗ повідомила про пошкодження лінії міської електрички в Києві (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Києві пошкоджено лінію міської електрички. Наразі проводяться ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express.

"Ураган на Дарниці пошкодив контактну мережу, Kyiv City Express матиме затримки. Перепрошуємо, вже лагодимо", - повідомили в компанії.

Електричка відновила роботу

В компанії повідомили, що пошкодження, які блокували рух міської електрички вже усунено.

"Напруга з'явилася, їдемо далі та наздоганяємо графік!", - повідомили в Kyiv City Express.

Проблеми з тролейбусами

Крім того, через буревій затримується рух тролейбусів №28 на Подільському узвозі. Причина затримки - падіння дерева.

"На місце направлено відповідальну службу міста", - повідомили в Київпастранс.

В компанії також повідомили, що затримується рух тролейбусів:

  • №6, 18, 33 по вул. Вишгородська - вул. Дубровицька,

  • №4,24,25,26,28,35,36 по проспекту Свободи,

  • №37,37А по проспекту Лісовому.

Буря в Києві

Сьогодні, 2 червня, Київ накрила сильна буря. У різних районах міста фіксують пориви вітру, розпочався дощ.

Державна служба надзвичайних подій повідомила, що у Києві та області наразі сильні пориви вітру, очікується гроза.

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