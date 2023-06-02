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В Киеве из-за урагана задерживаются электричка и троллейбусы

Фото: УЗ сообщила о повреждении линии городской электрички в Киеве (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве повреждена линия городской электрички. Проводятся ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express.

"Ураган на Дарнице повредил контактную сеть, Kyiv City Express будет иметь задержки. Извиняемся, уже чиним", - сообщили в компании.

Проблемы с троллейбусами

Кроме того, из-за урагана задерживается движение троллейбусов №28 на Подольском спуске. Причина задержки - падение дерева.

"На место направлена ответственная служба города", - сообщили в Киевпасстранс.

В компании также сообщили, что задерживается движение троллейбусов №6, 18, 33 по ул. Вышгородская – ул. Дубровицкая. Причина задержки такая же. В результате урагана произошло падение дерева.

Киевпасстранс сообщил, что по причине отключения напряжения со стороны "Киевэнерго" также задерживается движение троллейбусов №4,24,25,26,28,35,36 по проспекту Свободы.

Буря в Киеве

Сегодня, 2 июня, Киев накрыла сильная буря. В разных районах города фиксируют порывы ветра, начался дождь.

Государственная служба чрезвычайных происшествий сообщила, что в Киеве и области сильные порывы ветра, ожидается гроза.

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