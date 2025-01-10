В Киеве из-за аварии на теплотрассе изменили движение транспорта: где именно и как
В Киеве из-за аварии на теплотрассе изменили движение некоторого общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс".
Что известно об изменениях движения транспорта в Киеве
В КП "Киевпастранс" рассказали, что из-за повреждения теплосетей было изменено движение по улице Петлюры, 23 нескольких маршрутов троллейбусов.
Так, движение троллейбусов организовано:
- №12 - до станции метро "Олимпийская"
- №14 - до станции метро "Дворец спорта"
Дополнительно был организован автобусный маршрут №14тр.
Он курсирует от станции метро "Дворец спорта" до Центрального железнодорожного вокзала.
Публикация КП "Киевпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Напомним, вечером четверга, 9 января, возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве (на пересечении улиц Жилянской и Петлюры) прорвало трубу с кипятком.
Местные паблики писали, что там образовалась настоящая "сауна".
Возле некоторых из прилегающих к месту аварии домов по дороге разбросало куски асфальта (вероятно - из-за большой силы струи воды, вырвавшейся наружу).
В КГГА сообщили, что специалисты "Киевтеплоэнерго" локализовали повреждение теплосети и уточнили, что речь идет о магистральном трубопроводе диаметром 500 мм.
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