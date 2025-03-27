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У Києві через аварію на енергооб'єкті без світла залишилися десятки будинків

Ілюстративне фото: у Києві 27 березня сталась аварія на енергооб'єкті (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Печерському районі Києва ввечері четверга, 27 березня, сталась аварія на кабельних лініях. Без енергопостачання лишились десятки будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Київ, Печерський район: через аварію на кабельних лініях без світла залишилися 73 будинки", - сказано у повідомлення ДТЕК.

На місці аварі вже працюють енергетики, наразі частину осель вдалося перепідключити до резервних ліній.

"Робимо все можливе, щоб повернути світло всім до 23:00", - заявили у компанії.

Відключення світла в Україні

17 листопада було випущено понад 120 ракет і 90 дронів, 28 листопада удари спричинили пошкодження у 14 областях, а 13 грудня Росія атакувала 287 засобами повітряного нападу - 94 ракетами та 193 дронами.

На початку лютого у мережі поширилася інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Однак в "Укренерго" спростували такі заяви.

Нагадаємо, з 1 квітня до 30 вересня 2025 року в Полтавській області діятиме новий графік погодинних відключень електроенергії. Зміни внесли відповідно до оновленої інструкції Міністерства енергетики України, яка передбачає справедливий і рівномірний розподіл електроенергії між споживачами.

Також нагадаємо, що з 1 лютого в Україні змінився тариф на світло для частини побутових абонентів. Власники електроопалення платять менше за споживання у межах ліміту 2000 кВт.

Окрім цього ми писали про те, у яких випадках споживачам можуть нарахувати "зайві" кіловати та що робити у такому випадку.

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