В Киеве из-за атаки "Шахедов" пострадал ребенок
В Киеве в результате ночной воздушной атаки с применением "Шахедов", по обновленной информации, пострадал ребенок. Он был госпитализирован с многочисленными ранами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Начальник КГВА Сергей Попко в 07.11 уточнил последствия вражеской атаки дронов-камикадзе в ночь на 26 сентября по столице.
"Предварительно, есть пострадавший ребенок. Его с многочисленными резаными ранами госпитализировали", - написал чиновник.
Что известно о последствиях в Киеве
Также в столице фиксировалось повреждение жилого пятиэтажного дома в Печерском районе из-за попадания обломков вражеского беспилотника. Там произошла разгерметизация газовой трубы, и на место отправились специалисты "Киевгаза".
Кроме того, столичные власти информировали, что также были повреждены около 20 автомобилей.
В КМВА рассказали, что обломки воздушной цели противника упали на территории детского садика.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября в Киеве несколько раз раздавались взрывы из-за атаки "Шахедов". В столице работала ПВО.
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