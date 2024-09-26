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В Киеве из-за атаки "Шахедов" пострадал ребенок

Киев, Четверг 26 сентября 2024 07:20
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В Киеве из-за атаки "Шахедов" пострадал ребенок Фото: уточнены последствия атаки "Шахедов" на Киев (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в результате ночной воздушной атаки с применением "Шахедов", по обновленной информации, пострадал ребенок. Он был госпитализирован с многочисленными ранами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Начальник КГВА Сергей Попко в 07.11 уточнил последствия вражеской атаки дронов-камикадзе в ночь на 26 сентября по столице.

"Предварительно, есть пострадавший ребенок. Его с многочисленными резаными ранами госпитализировали", - написал чиновник.

Что известно о последствиях в Киеве

Также в столице фиксировалось повреждение жилого пятиэтажного дома в Печерском районе из-за попадания обломков вражеского беспилотника. Там произошла разгерметизация газовой трубы, и на место отправились специалисты "Киевгаза".

Кроме того, столичные власти информировали, что также были повреждены около 20 автомобилей.

В КМВА рассказали, что обломки воздушной цели противника упали на территории детского садика.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября в Киеве несколько раз раздавались взрывы из-за атаки "Шахедов". В столице работала ПВО.

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Киев Атака дронов
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