У Києві через атаку РФ загинув працівник "Київтеплоенерго"
30 вересня російські загарбники знову атакували Київ дронами. Відомо про щонайменеше одного загиблого в Соломʼянському районі.
Про це заявив міський голова Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
О 10:18 мер повідомив, що в Соломʼянському районі сталося влучання ворожого дрона в складську будівлю.
За його словами, внаслідок цієї атаки спалахнув вантажний автомобіль. Тоді ж Кличко додав, що екстрені служби одразу вирушили на місце російського удару.
Вже о 10:25 міський голова заявив, що відомо про щонайменше одну жертву нової атаки РФ.
"У Соломʼянському районі, де було влучання в складську будівлю, загинув працівник "Київтеплоенерго", водій автомобіля", - уточнив Кличко.
Мер також додав, що росіяни здійснили атаку саме в той момент, коли фахівці підприємства проводили роботи на цій локації.
Нагадаємо, уночі 30 вересня в Святошинському районі загорілися приватні житлові будинки на тлі повітряного нападу РФ. А в Оболонському районі спалахнула будівля магазину.
Згодом стало відомо, що в Голосіївському районі горить складське приміщення.
Станом на ранок було відомо, що внаслідок російської атаки на столицю загинули двоє людей. Також постраждали п'ятеро мешканців Києва. Двох поранених госпіталізували, серед них - жінку.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві після атаки РФ знайшли уламки на території західного посольства.
Окрім того, стало відомо, як сили ППО відбивали новий повітряний напад Росії уночі 30 вересня.