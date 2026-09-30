У Києві через атаку РФ загинув працівник "Київтеплоенерго"

30 вересня російські загарбники знову атакували Київ дронами. Відомо про щонайменеше одного загиблого в Соломʼянському районі.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

О 10:18 мер повідомив, що в Соломʼянському районі сталося влучання ворожого дрона в складську будівлю.

За його словами, внаслідок цієї атаки спалахнув вантажний автомобіль. Тоді ж Кличко додав, що екстрені служби одразу вирушили на місце російського удару.

Вже о 10:25 міський голова заявив, що відомо про щонайменше одну жертву нової атаки РФ.

"У Соломʼянському районі, де було влучання в складську будівлю, загинув працівник "Київтеплоенерго", водій автомобіля", - уточнив Кличко.

Мер також додав, що росіяни здійснили атаку саме в той момент, коли фахівці підприємства проводили роботи на цій локації.

Нагадаємо, уночі 30 вересня в Святошинському районі загорілися приватні житлові будинки на тлі повітряного нападу РФ. А в Оболонському районі спалахнула будівля магазину.

Згодом стало відомо, що в Голосіївському районі горить складське приміщення.

Станом на ранок було відомо, що внаслідок російської атаки на столицю загинули двоє людей. Також постраждали п'ятеро мешканців Києва. Двох поранених госпіталізували, серед них - жінку.