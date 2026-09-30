ua en ru
Ср, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві через атаку РФ загинув працівник "Київтеплоенерго"

10:53 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У Києві через атаку РФ загинув працівник "Київтеплоенерго" Фото: У Києві відомо про ще одну жертву російських атак (facebook.com/DSNSKyiv)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

30 вересня російські загарбники знову атакували Київ дронами. Відомо про щонайменеше одного загиблого в Соломʼянському районі.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

О 10:18 мер повідомив, що в Соломʼянському районі сталося влучання ворожого дрона в складську будівлю.

За його словами, внаслідок цієї атаки спалахнув вантажний автомобіль. Тоді ж Кличко додав, що екстрені служби одразу вирушили на місце російського удару.

Вже о 10:25 міський голова заявив, що відомо про щонайменше одну жертву нової атаки РФ.

"У Соломʼянському районі, де було влучання в складську будівлю, загинув працівник "Київтеплоенерго", водій автомобіля", - уточнив Кличко.

Мер також додав, що росіяни здійснили атаку саме в той момент, коли фахівці підприємства проводили роботи на цій локації.

Нагадаємо, уночі 30 вересня в Святошинському районі загорілися приватні житлові будинки на тлі повітряного нападу РФ. А в Оболонському районі спалахнула будівля магазину.

Згодом стало відомо, що в Голосіївському районі горить складське приміщення.

Станом на ранок було відомо, що внаслідок російської атаки на столицю загинули двоє людей. Також постраждали п'ятеро мешканців Києва. Двох поранених госпіталізували, серед них - жінку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві після атаки РФ знайшли уламки на території західного посольства.

Окрім того, стало відомо, як сили ППО відбивали новий повітряний напад Росії уночі 30 вересня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти України Атака дронів Київ
Новини
ЗСУ мають успіхи на Донбасі та Запоріжжі, - ISW
ЗСУ мають успіхи на Донбасі та Запоріжжі, - ISW
Аналітика
Страхування в глухому куті: фонд допомоги для бізнесу вперся в податки і брак коштів
Олександр Бердинських, Ірина Костюченко Страхування в глухому куті: фонд допомоги для бізнесу вперся в податки і брак коштів