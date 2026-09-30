В Киеве из-за атаки РФ погиб работник "Киевтеплоэнерго"

30 сентября российские захватчики снова атаковали Киев дронами. Известно о по меньшей мере одного погибшего в Соломенском районе.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

В 10:18 мэр сообщил, что в Соломенском районе произошло попадание вражеского дрона в складское здание.

По его словам, в результате этой атаки загорелся грузовой автомобиль. Тогда же Кличко добавил, что экстренные службы сразу отправились на место российского удара.

Уже в 10:25 мэр заявил, что известно о по меньшей мере одной жертве новой атаки РФ.

"В Соломенском районе, где было попадание в складское здание, погиб работник "Киевтеплоэнерго", водитель автомобиля", - уточнил Кличко.

Мэр также добавил, что россияне совершили атаку именно в тот момент, когда специалисты предприятия проводили работы на этой локации.

Напомним, в ночь на 30 сентября в Святошинском районе загорелись частные жилые дома на фоне воздушного нападения РФ. А в Оболонском районе горело здание магазина.

Позже стало известно, что в Голосеевском районе горит складское помещение.

По состоянию на утро было известно, что в результате российской атаки на столицу погибли два человека. Также пострадали пять жителей Киева. Двое раненых госпитализировали, среди них - женщину.