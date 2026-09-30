ua en ru
Ср, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве из-за атаки РФ погиб работник "Киевтеплоэнерго"

10:53 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В Киеве из-за атаки РФ погиб работник "Киевтеплоэнерго" Фото: В Киеве известно еще об одной жертве российских атак (facebook.com/DSNSKyiv)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

30 сентября российские захватчики снова атаковали Киев дронами. Известно о по меньшей мере одного погибшего в Соломенском районе.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

В 10:18 мэр сообщил, что в Соломенском районе произошло попадание вражеского дрона в складское здание.

По его словам, в результате этой атаки загорелся грузовой автомобиль. Тогда же Кличко добавил, что экстренные службы сразу отправились на место российского удара.

Уже в 10:25 мэр заявил, что известно о по меньшей мере одной жертве новой атаки РФ.

"В Соломенском районе, где было попадание в складское здание, погиб работник "Киевтеплоэнерго", водитель автомобиля", - уточнил Кличко.

Мэр также добавил, что россияне совершили атаку именно в тот момент, когда специалисты предприятия проводили работы на этой локации.

Напомним, в ночь на 30 сентября в Святошинском районе загорелись частные жилые дома на фоне воздушного нападения РФ. А в Оболонском районе горело здание магазина.

Позже стало известно, что в Голосеевском районе горит складское помещение.

По состоянию на утро было известно, что в результате российской атаки на столицу погибли два человека. Также пострадали пять жителей Киева. Двое раненых госпитализировали, среди них - женщину.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве после атаки РФ обнаружили обломки на территории западного посольства.

Кроме того, стало известно, как силы ПВО отражали новое воздушное нападение России ночью 30 сентября.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против Украины Атака дронов Киев
Новости
ВСУ смогли продвинуться на Донбассе и Запорожье, - ISW
ВСУ смогли продвинуться на Донбассе и Запорожье, - ISW
Аналитика
Страхование в тупике: фонд помощи для бизнеса уперся в налоги и нехватку денег
Александр Бердинских, Ирина Костюченко Страхование в тупике: фонд помощи для бизнеса уперся в налоги и нехватку денег