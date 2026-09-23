У Києві через атаку РФ загинула людина, є постраждалі

Вранці 23 вересня російські окупанти завдали нових ударів по Києву, внаслідок чого загинув один цивільний, ще восьмеро постраждали.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
За словами міського голови, станом на 10:30 кількість постраждалих зросла до восьми осіб.
Також він підтвердив, що життя одного з поранених врятувати не вдалося.
"Один із поранених, якого госпіталізували у тяжкому стані, помер у лікарні", - заявив Кличко.
Наслідки атаки РФ на Київ 23 вересня (Фото: facebook.com/bogdan.kukura.page)
Він також уточнив, що наразі у стаціонарах міських лікарень перебувають четверо постраждалих.
"Атака ворожих БпЛА на Київ триває. Перебувайте в безпечних місцях!", - закликав мер.
Вранці Кличко повідомив, що в Солом'янському районі уламки російського дрона впали на території між житловими будинками. Також після ворожої атаки там загорілося на території транспортного підприємства.
У Голосіївському районі виникла пожежа у складських приміщеннях. Крім того, зафіксовано влучання БпЛА в автозаправну станцію.
Наслідки атаки РФ на Київ 23 вересня (Фото: facebook.com/bogdan.kukura.page)
Також безпілотник упав на чотириповерховий бізнес-центр.
У Дарницькому районі зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури. Окрім того, через атаку загорівся дах однієї з АЗС.
Наслідки атаки РФ на Київ 23 вересня (Фото: facebook.com/bogdan.kukura.page)
На місцях ворожих ударів наразі працюють екстрені служби.
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