В Киеве из-за атаки ограничили движение по Южному мосту с правого на левый берег

Из-за российской атаки на Киев утром 22 октября ограничили движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию .

Ограничение действует только в одном направлении: на левый берег. Движение в сторону правого берега, по имеющейся информации, не ограничивали.

Что именно привело к ограничению и как долго оно будет действовать, не уточняют. Водителям следует заранее выбирать другие переправы через Днепр.