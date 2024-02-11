В Киеве из-за угрозы атаки дронов объявили тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударов "Шахедами" в ночь на 11 февраля. Перед этим сигналы звучали также, в частности, в области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.
Тревога в столице зазвучала в 01:55. Жителей и гостей города просят находиться в безопасных местах и помнить о правиле "двух стен".
"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в объявлении.
Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что воздушная тревога в Киеве "связана с угрозой применения БПЛА!"
Ночная атака "Шахедов"
С вечера субботы и ночью воскресенья войска РФ продолжают запускать группы ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" по Украине. Воздушная тревога в стране расширилась и охватила почти половину областей.
Отметим, что по Николаеву вражеская атака длилась в несколько волн. Россияне запускали по городу "Шахедами" группами несколько раз. В городе сообщали о взрывах и работе ПВО. Также представители власти говорили о пожаре сухой травы на фоне вражеской воздушной атаки. Данных о возможных пострадавших нет.
Также было известно о взрывах в пригороде Днепра во время воздушной атаки.
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