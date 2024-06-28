UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві частково зупинили "зелену" гілку метро: що сталося

Фото: у Києві пасажир потрапив під потяг метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві закрили кілька станцій метро на "зеленій" гілці. Причина - потрапляння пасажира під потяг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, на станції метро "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликали медиків і правоохоронців.

"Зелену" лінію метрополітену частково зупинили. Станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" - "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів.

Рух поїздів організовано від станції "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської".

Оновлено

Держана служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники дістали з-під вагона метро тіло. Під першим вагоном потяга затисло жінку, вона не вижила.

КМДА повідомила, що рух поїздів "зеленою" лінією метро відновлено. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

 

Фото: з-під вагона метро дістали тіло жінки (facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, це другий подібний випадок за останні дні. У четвер, 27 червня, пасажир потрапив під потяг метро у Києві. Це сталося на "червоній" гілці підземки.

Внаслідок інциденту закривали станції "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет" та "Театральна". У мережі писали, що під потяг потрапив підліток.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївМетро