У Києві частково зупинили "зелену" гілку метро: що сталося

Нагадаємо, це другий подібний випадок за останні дні. У четвер, 27 червня, пасажир потрапив під потяг метро у Києві. Це сталося на "червоній" гілці підземки.

Внаслідок інциденту закривали станції "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет" та "Театральна". У мережі писали, що під потяг потрапив підліток.

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