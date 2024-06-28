В Киеве частично остановили "зеленую" ветку метро: что произошло

Напомним, это второй подобный случай за последние дни. В четверг, 27 июня, пассажир попал под поезд метро в Киеве. Это произошло на "красной" ветке подземки.

В результате инцидента закрывали станции "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет" и "Театральная". В сети писали, что под поезд попал подросток.

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