У Києві частково зупинено рух громадського транспорту

Проблеми зі світлом у Києві

Нагадаємо, що росіяни вже розпочали серію ударів по енергетиці України, зокрема в Києві. Вчора 8 жовтня міністр енергетики Денис Шмигаль поінформував, що окупанти вдарили по важливому для столиці об'єкту. Через це у деяких районах почалися перебої зі світлом.

Також ми писали, що вчора Київський метрополітен зупинив всі потяги та роботу ескалаторів через зниження напруги. Згодом стало відомо, що виникли проблеми і з іншим громадським транспортом.