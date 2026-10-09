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У Києві частково зупинено рух громадського транспорту

07:41 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: наразі проблеми у трьох районах (Віталій Носач, РБК-Україна)

У п'ятницю зранку, 9 жовтня, у Києві знову виникли проблеми з рухом громадського транспорту. Причиною стала відсутність напруги в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Київпастранс".

За даними відомства, наразі рух громадського транспорту призупинений у трьох районах.

"Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах", - йдеться у повідомленні.

Також у "Київпастранс" додали, що про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково.

Проблеми зі світлом у Києві

Нагадаємо, що росіяни вже розпочали серію ударів по енергетиці України, зокрема в Києві. Вчора 8 жовтня міністр енергетики Денис Шмигаль поінформував, що окупанти вдарили по важливому для столиці об'єкту. Через це у деяких районах почалися перебої зі світлом.

Також ми писали, що вчора Київський метрополітен зупинив всі потяги та роботу ескалаторів через зниження напруги. Згодом стало відомо, що виникли проблеми і з іншим громадським транспортом.

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