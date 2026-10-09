В Киеве частично остановлено движение общественного транспорта

Проблемы со светом в Киеве

Напомним, что россияне уже приступили к серии ударов по энергетике Украины, в частности в Киеве. Вчера 8 октября министр энергетики Денис Шмигаль проинформировал, что оккупанты ударили по важному для столицы объекту. Поэтому в некоторых районах начались перебои со светом.

Также мы писали, что вчера Киевский метрополитен остановил все поезда и работу эскалаторов из-за снижения напряжения. Впоследствии стало известно, что возникли проблемы с другим общественным транспортом.