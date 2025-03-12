В Киеве частично восстановили движение для автомобилей по Южному мосту
В Киеве разрешили движение по Южному мосту с левого на правый берег. В то же время движение с правого на левый - остается пока закрытым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко.
Южный мост
По словам Кличко, соответствующее решение Совет обороны Киева принял после консультаций с военными.
Движение по Южному мосту с правого на левый берег пока и в дальнейшем закрыто, но это не касается:
- экстренных и аварийных служб;
- общественного транспорта;
- транспортных средств военного назначения;
- транзитного грузового транспорта.
Подольский мостовой переход и Дарницкий железнодорожный мост
"Также частично снимут ограничения движения автотранспорта во время воздушной тревоги по Подольскому мостовому переходу и Дарницкому железнодорожному мосту. На время тревоги на этих мостах будут закрывать только одну полосу в направлении с левого на правый берег", - пишет Кличко.
Городской голова добавил, что без ограничений транспорт будет двигаться:
- Северным мостом;
- Мостом Метро;
- Мостом им. Е. О. Патона;
- Дарницким железнодорожным мостом (кроме одной полосы);
- Подольским мостовым переходом (кроме одной полосы);
- Южным мостом - с левого на правый берег.
Когда ограничили движение по Южному мосту
Отдельно добавим, что движение по Южному мосту закрыли для частного транспорта еще в июне 2022 года. Впрочем, это решение не касалось спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта и автомобилей со специальными пропусками. В то же время во время воздушных тревог мост был закрыт для всех.
В середине февраля начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко сообщал, что вынесет на рассмотрение вопрос о возобновлении движения по Южному мосту на заседание Совета обороны Киева.
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