В Киеве частично возобновили подачу воды: в районах с перебоями бюветы запитывают от генераторов

Ситуация с водоснабжением в районах

Ремонтные бригады и специалисты "Киевводоканала" продолжают стабилизационные работы, чтобы подать воду на все этажи в каждом районе города.

"Сейчас специалисты продолжают работать над повышением давления в водопроводной сети, чтобы возобновить водоснабжение во всех районах города. Работы продолжались непрерывно всю ночь", - отмечают в городской администрации.

Детализация по районам столицы

Специалисты "Киевводоканала" работали непрерывно всю ночь и продолжают стабилизационные работы, чтобы выровнять давление в водопроводной сети.

Левый берег и Оболонский район: водоснабжение полностью восстановлено ;

Правый берег: сохраняется пониженное давление водоснабжения (вода может не доходить до верхних этажей).

Работа бюветных комплексов от генераторов

Для обеспечения киевлян питьевой водой в районах, где водоснабжение еще полностью не восстановлено, с 08.00 бюветные комплексы начали подключать к генераторам.

Найти ближайший бювет, который может работать от автономного источника питания, можно на интерактивной карте КП "Киевводфонд".

О дальнейших этапах и полной нормализации водоснабжения в столице обещают сообщать дополнительно.