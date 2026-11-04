У Києві частково відновили подачу води: у районах з перебоями бювети запитують від генераторів
У Києві частково відновили водопостачання після аварійних відключень, спричинених ситуацією в енергосистемі. Комунальники працювали безперервно протягом усієї ночі та продовжують підвищувати тиск у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Ситуація з водопостачанням у районах
Ремонтні бригади та фахівці "Київводоканалу" продовжують стабілізаційні роботи, щоб подати воду на всі поверхи у кожному районі міста.
"Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб відновити водопостачання в усіх районах міста. Роботи тривали безперервно протягом усієї ночі", - зазначають у міській адміністрації.
Деталізація по районах столиці
Фахівці "Київводоканалу" працювали безперервно протягом усієї ночі та продовжують стабілізаційні роботи, щоб вирівняти тиск у водопровідній мережі.
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Лівий берег та Оболонський район: водопостачання повністю відновлено;
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Правий берег: зберігається понижений тиск водопостачання (вода може не доходити до верхніх поверхів).
Робота бюветних комплексів від генераторів
Для забезпечення киян питною водою у районах, де водопостачання ще повністю не відновлено, із 08:00 бюветні комплекси розпочали підключати до генераторів.
Знайти найближчий бювет, який має можливість працювати від автономного джерела живлення, можна на інтерактивній мапі КП "Київводфонд".
Про подальші етапи та повне нормалізацію водопостачання у столиці обіцяють повідомляти додатково.
Що сталося
Удари по енергосистемі та екстрені відключення: Внаслідок масованих ворожих атак по об'єктах київського регіонального енерговузла, а також пошкодження генерації й систем передачі електрики по всій країні, вчора "Укренерго" запровадило в столиці екстрені відключення електроенергії.
Знеструмлення "Київводоканалу": Через дефіцит напруги та пошкодження інфраструктури було знеструмлено основні водопровідні об’єкти міста. Це призвело до тимчасової повної зупинки подачі води в більшості районів Києва та перебоїв у русі громадського електротранспорту.
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