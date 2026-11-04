В Киеве частично возобновили подачу воды: в районах с перебоями бюветы запитывают от генераторов
В Киеве частично возобновили водоснабжение после аварийных отключений, вызванных ситуацией в энергосистеме. Коммунальщики работали непрерывно всю ночь и продолжают повышать давление в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Ситуация с водоснабжением в районах
Ремонтные бригады и специалисты "Киевводоканала" продолжают стабилизационные работы, чтобы подать воду на все этажи в каждом районе города.
"Сейчас специалисты продолжают работать над повышением давления в водопроводной сети, чтобы возобновить водоснабжение во всех районах города. Работы продолжались непрерывно всю ночь", - отмечают в городской администрации.
Детализация по районам столицы
Специалисты "Киевводоканала" работали непрерывно всю ночь и продолжают стабилизационные работы, чтобы выровнять давление в водопроводной сети.
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Левый берег и Оболонский район: водоснабжение полностью восстановлено;
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Правый берег: сохраняется пониженное давление водоснабжения (вода может не доходить до верхних этажей).
Работа бюветных комплексов от генераторов
Для обеспечения киевлян питьевой водой в районах, где водоснабжение еще полностью не восстановлено, с 08.00 бюветные комплексы начали подключать к генераторам.
Найти ближайший бювет, который может работать от автономного источника питания, можно на интерактивной карте КП "Киевводфонд".
О дальнейших этапах и полной нормализации водоснабжения в столице обещают сообщать дополнительно.
Что произошло
Удары по энергосистеме и экстренные отключения: В результате массированных вражеских атак по объектам киевского регионального энергоузла, а также повреждения генерации и систем передачи электричества по всей стране, вчера "Укрэнерго" ввело в столице экстренные отключения электроэнергии.
Обестачивание "Киевводоканала": Из-за дефицита напряжения и повреждения инфраструктуры были обесточены основные водопроводные объекты города. Это привело к временной полной остановке подачи воды в большинстве районов Киева и перебоям в движении общественного электротранспорта.
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