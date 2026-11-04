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В Киеве частично возобновили подачу воды: в районах с перебоями бюветы запитывают от генераторов

09:12 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Гамерская
В Киеве частично возобновили подачу воды: в районах с перебоями бюветы запитывают от генераторов Фото: Водоснабжение в Киеве восстановлено частично (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Киеве частично возобновили водоснабжение после аварийных отключений, вызванных ситуацией в энергосистеме. Коммунальщики работали непрерывно всю ночь и продолжают повышать давление в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Ситуация с водоснабжением в районах

Ремонтные бригады и специалисты "Киевводоканала" продолжают стабилизационные работы, чтобы подать воду на все этажи в каждом районе города.

"Сейчас специалисты продолжают работать над повышением давления в водопроводной сети, чтобы возобновить водоснабжение во всех районах города. Работы продолжались непрерывно всю ночь", - отмечают в городской администрации.

Детализация по районам столицы

Специалисты "Киевводоканала" работали непрерывно всю ночь и продолжают стабилизационные работы, чтобы выровнять давление в водопроводной сети.

  • Левый берег и Оболонский район: водоснабжение полностью восстановлено;

  • Правый берег: сохраняется пониженное давление водоснабжения (вода может не доходить до верхних этажей).

Работа бюветных комплексов от генераторов

Для обеспечения киевлян питьевой водой в районах, где водоснабжение еще полностью не восстановлено, с 08.00 бюветные комплексы начали подключать к генераторам.

Найти ближайший бювет, который может работать от автономного источника питания, можно на интерактивной карте КП "Киевводфонд".

О дальнейших этапах и полной нормализации водоснабжения в столице обещают сообщать дополнительно.

Что произошло

Удары по энергосистеме и экстренные отключения: В результате массированных вражеских атак по объектам киевского регионального энергоузла, а также повреждения генерации и систем передачи электричества по всей стране, вчера "Укрэнерго" ввело в столице экстренные отключения электроэнергии.

Обестачивание "Киевводоканала": Из-за дефицита напряжения и повреждения инфраструктуры были обесточены основные водопроводные объекты города. Это привело к временной полной остановке подачи воды в большинстве районов Киева и перебоям в движении общественного электротранспорта.

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