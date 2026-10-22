У Києві частково відкриють станцію метро "Чернігівська" після атаки РФ: названо дату

Нагадаємо, в ніч проти 19 жовтня росіяни здійснили масований обстріл Києва із застосуванням балістичних ракет. Внаслідок обстрілу зазнала пошкоджень станція метро "Чернігівська".

Зокрема, пошкоджено вітражні вікна, платформу та фасад станції. Окрім того, внаслідок атаки було пошкоджено колії, контактну рейку та систему електропостачання і і управління рухом.

Детальніше про те, як виглядає станція метро "Чернігівська" після російської атаки - читайте та дивіться в матеріалі РБК-Україна.