В Киеве частично откроют станцию метро "Черниговская" после атаки РФ: названа дата

Напомним, в ночь на 19 октября россияне совершили массированный обстрел Киева с применением баллистических ракет. В результате обстрела получила повреждения станция метро "Черниговская".

В частности, повреждены витражные окна, платформа и фасад станции. Кроме того, в результате атаки были повреждены колеи, контактный рельс и система электроснабжения и управления движением.

Детальнее о том, как выглядит станция метро "Черниговская" после российской атаки - читайте и смотрите в материале РБК-Украина.