У Києві частково розпочались аварійні вимкнення світла

"Київ: через атаку ворога у Святошинському районі фіксуються аварійні відключення. Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло", - йдеться у заяві.

У компанії-постачальнику також зазначили, що наразі в інших районах столиці діють стабілізаційні графіки обмеження електроенергії.

Оновлено. Аварійні відключення світла також розпочались у Бучанському районі Київщини. Тут не діють звичайні графіки до окремого розпорядження.

Раніше ми писали, що РФ обстріляла Київ - пошкодження зафіксовано на об'єкті інфраструктури, а також дрон поцілив у багатоповерхівку у Святошинському районі.