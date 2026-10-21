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У Києві частково розпочались аварійні вимкнення світла

08:48 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: є відключення світла у Святошинському районі (Getty Images)

У Києві через атаку ворога розпочались часткові аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Київ: через атаку ворога у Святошинському районі фіксуються аварійні відключення. Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло", - йдеться у заяві.

У компанії-постачальнику також зазначили, що наразі в інших районах столиці діють стабілізаційні графіки обмеження електроенергії.

Оновлено. Аварійні відключення світла також розпочались у Бучанському районі Київщини. Тут не діють звичайні графіки до окремого розпорядження.

Раніше ми писали, що РФ обстріляла Київ - пошкодження зафіксовано на об'єкті інфраструктури, а також дрон поцілив у багатоповерхівку у Святошинському районі.

Через атаку загинуло двоє людей, ще одна людина отримала травми.

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КиївАваріяАтака дронів