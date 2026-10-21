В Киеве частично начались аварийные отключения света

"Киев: из-за атаки врага в Святошинском районе фиксируются аварийные отключения. Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть всем свет", - говорится в заявлении.

В компании-поставщике также отметили, что в других районах столицы действуют стабилизационные графики ограничения электроэнергии.

Обновлено. Аварийные отключения света начались в Бучанском районе Киевщины. Здесь не действуют обычные графики до отдельного распоряжения.

Обновлено в 9:50.

"В части Оболонского, Шевченковского и Святошинского районов по команде Укрэнерго применяются экстренные отключения", – добавили в ДТЭК.

Ранее мы писали, что РФ обстреляла Киев - повреждения зафиксированы на объекте инфраструктуры, а также дрон попал в многоэтажку в Святошинском районе.