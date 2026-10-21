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В Киеве частично начались аварийные отключения света

08:48 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: есть отключение света в Святошинском районе (Getty Images)

В Киеве из-за атаки врага начались частичные аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Киев: из-за атаки врага в Святошинском районе фиксируются аварийные отключения. Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть всем свет", - говорится в заявлении.

В компании-поставщике также отметили, что в других районах столицы действуют стабилизационные графики ограничения электроэнергии.

Обновлено. Аварийные отключения света начались в Бучанском районе Киевщины. Здесь не действуют обычные графики до отдельного распоряжения.

Обновлено в 9:50.

"В части Оболонского, Шевченковского и Святошинского районов по команде Укрэнерго применяются экстренные отключения", – добавили в ДТЭК.

Ранее мы писали, что РФ обстреляла Киев - повреждения зафиксированы на объекте инфраструктуры, а также дрон попал в многоэтажку в Святошинском районе.

Из-за атаки погибли два человека, еще один человек получил травмы.

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