В Киеве частично начались аварийные отключения света

В Киеве из-за атаки врага начались частичные аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Киев: из-за атаки врага в Святошинском районе фиксируются аварийные отключения. Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть всем свет", - говорится в заявлении.
В компании-поставщике также отметили, что в других районах столицы действуют стабилизационные графики ограничения электроэнергии.
Обновлено. Аварийные отключения света начались в Бучанском районе Киевщины. Здесь не действуют обычные графики до отдельного распоряжения.
Обновлено в 9:50.
"В части Оболонского, Шевченковского и Святошинского районов по команде Укрэнерго применяются экстренные отключения", – добавили в ДТЭК.
Ранее мы писали, что РФ обстреляла Киев - повреждения зафиксированы на объекте инфраструктуры, а также дрон попал в многоэтажку в Святошинском районе.
Из-за атаки погибли два человека, еще один человек получил травмы.