У Києві частково перекриють шляхопровід біля "Осокорків": обмеження діятимуть до 2026 року

Сьогодні, 3 липня, у Києві частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".
Обмеження руху біля метро "Осокорки" пов’язане зі стартом капітального ремонту дороги. Роботи триватимуть орієнтовно до серпня 2026 року.
У підприємстві зазначають, що шляхопровід побудували у 1990 році, і відтоді жодного разу не проводили капремонт. Щоб зберегти проїзд транспорту, роботи виконуватимуть поетапно.
На першому етапі обмежать одну половину шляхопроводу на Дніпровській набережній у напрямку станції метро "Осокорки". Рух транспорту в обидва боки здійснюватиметься протилежною стороною.
Рух на період ремонту організують за тимчасовою схемою, погодженою з патрульною поліцією. Також встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд.
У "Київавтодорі" просять водіїв поставитися з розумінням і перепрошують за тимчасові незручності.
Обмеження руху у Києві біля метро "Осокорки" (інфографіка КК "Київавтодор")
РБК-Україна писало, що в Україні запроваджують тимчасові сезонні обмеження руху для великовагового транспорту під час спеки понад +28°C. Заборона стосується вантажівок вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т, щоб захистити дорожнє покриття. Винятки зроблено для транспорту з небезпечними, швидкопсувними вантажами, живими тваринами та для аварійних перевезень.
У Києві обмеження для великогабаритного транспорту почали діяти з початку червня.
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