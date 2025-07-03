У Києві частково перекриють шляхопровід біля "Осокорків": обмеження діятимуть до 2026 року

Обмеження руху біля метро "Осокорки" пов’язане зі стартом капітального ремонту дороги. Роботи триватимуть орієнтовно до серпня 2026 року.

У підприємстві зазначають, що шляхопровід побудували у 1990 році, і відтоді жодного разу не проводили капремонт. Щоб зберегти проїзд транспорту, роботи виконуватимуть поетапно.

На першому етапі обмежать одну половину шляхопроводу на Дніпровській набережній у напрямку станції метро "Осокорки". Рух транспорту в обидва боки здійснюватиметься протилежною стороною.

Рух на період ремонту організують за тимчасовою схемою, погодженою з патрульною поліцією. Також встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд.

У "Київавтодорі" просять водіїв поставитися з розумінням і перепрошують за тимчасові незручності.



Обмеження руху у Києві біля метро "Осокорки" (інфографіка КК "Київавтодор")