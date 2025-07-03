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В Киеве частично перекроют путепровод возле "Осокорков": ограничения будут действовать до 2026 года

Фото: В Киеве ограничат движение возле метро "Осокорки" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 3 июля, в Киеве частично ограничат движение транспорта по путепроводу на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Ограничение движения возле метро "Осокорки" связано со стартом капитального ремонта дороги. Работы продлятся ориентировочно до августа 2026 года.

В предприятии отмечают, что путепровод построили в 1990 году, и с тех пор ни разу не проводили капремонт. Чтобы сохранить проезд транспорта, работы будут выполнять поэтапно.

На первом этапе ограничат одну половину путепровода на Днепровской набережной в направлении станции метро "Осокорки". Движение транспорта в обе стороны будет осуществляться по противоположной стороне.

Движение на период ремонта организуют по временной схеме, согласованной с патрульной полицией. Также установят предупредительные знаки с информацией об объезде.

В "Киевавтодоре" просят водителей отнестись с пониманием и приносят извинения за временные неудобства.


Ограничения движения в Киеве возле метро "Осокорки" (инфографика КК "Киевавтодор")

РБК-Украина писало, что в Украине вводят временные сезонные ограничения движения для тяжеловесного транспорта во время жары свыше +28°C. Запрет касается грузовиков весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т, чтобы защитить дорожное покрытие. Исключения сделаны для транспорта с опасными, скоропортящимися грузами, живыми животными и для аварийных перевозок.

В Киеве ограничения для крупногабаритного транспорта начали действовать с начала июня.

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КиевОсокоркиОграничение движения