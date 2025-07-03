В Киеве частично перекроют путепровод возле "Осокорков": ограничения будут действовать до 2026 года

Ограничение движения возле метро "Осокорки" связано со стартом капитального ремонта дороги. Работы продлятся ориентировочно до августа 2026 года.

В предприятии отмечают, что путепровод построили в 1990 году, и с тех пор ни разу не проводили капремонт. Чтобы сохранить проезд транспорта, работы будут выполнять поэтапно.

На первом этапе ограничат одну половину путепровода на Днепровской набережной в направлении станции метро "Осокорки". Движение транспорта в обе стороны будет осуществляться по противоположной стороне.

Движение на период ремонта организуют по временной схеме, согласованной с патрульной полицией. Также установят предупредительные знаки с информацией об объезде.

В "Киевавтодоре" просят водителей отнестись с пониманием и приносят извинения за временные неудобства.



Ограничения движения в Киеве возле метро "Осокорки" (инфографика КК "Киевавтодор")