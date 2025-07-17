У Києві частково перекриють міст Метро: як об’їхати і скільки триватимуть роботи

Обмеження діятимуть з 12:00 18 липня до 20:00 22 липня. У цей період дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в лівій смузі у напрямку з лівого на правий берег.

У "Київавтодорі" просять водіїв враховувати ці роботи при плануванні маршруту та перепрошують за тимчасові незручності.

Зазначимо, міст Метро - один із головних транспортних шляхів між берегами столиці, тож обмеження можуть спричинити затори.



Схема обмеження руху транспорту на Мосту метро в Києві (інфографіка: kyivcity.gov.ua)