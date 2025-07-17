В Киеве частично перекроют мост Метро: как объехать и сколько продлятся работы

С 18 по 22 июля в Киеве частично ограничат движение транспорта по мосту Метро через реку Днепр.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Ограничения будут действовать с 12:00 18 июля до 20:00 22 июля. В этот период дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие в левой полосе в направлении с левого на правый берег.

В "Киевавтодоре" просят водителей учитывать эти работы при планировании маршрута и приносят извинения за временные неудобства.

Отметим, мост Метро - один из главных транспортных путей между берегами столицы, поэтому ограничения могут вызвать пробки.



Схема ограничения движения транспорта на Мосту метро в Киеве (инфографика: kyivcity.gov.ua)