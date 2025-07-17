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В Киеве частично перекроют мост Метро: как объехать и сколько продлятся работы

Четверг 17 июля 2025 14:28
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В Киеве частично перекроют мост Метро: как объехать и сколько продлятся работы Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 18 по 22 июля в Киеве частично ограничат движение транспорта по мосту Метро через реку Днепр.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Ограничения будут действовать с 12:00 18 июля до 20:00 22 июля. В этот период дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие в левой полосе в направлении с левого на правый берег.

В "Киевавтодоре" просят водителей учитывать эти работы при планировании маршрута и приносят извинения за временные неудобства.

Отметим, мост Метро - один из главных транспортных путей между берегами столицы, поэтому ограничения могут вызвать пробки.

В Киеве частично перекроют мост Метро: как объехать и сколько продлятся работы
Схема ограничения движения транспорта на Мосту метро в Киеве (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 15 июля до 15 августа частично ограничили движение по улице Богатырской из-за капремонта. Ограничения действуют в направлении проспекта Бандеры - от завода "Оболонь" до АЗС "KLO". Транспорт будут пускать по одной полосе в каждом направлении. Также изменено движение на пересечении с ул. Луговой, установлена схема объезда.

Также мы писали, что в Киеве 12 июля частично ограничили движение транспорта на улице Михаила Бойчука в Печерском районе - из-за ремонта. Ограничения будут действовать до 10 августа.

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Киев Ограничение движения
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