В Киеве частично перекроют мост Метро: как объехать и сколько продлятся работы
С 18 по 22 июля в Киеве частично ограничат движение транспорта по мосту Метро через реку Днепр.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".
Ограничения будут действовать с 12:00 18 июля до 20:00 22 июля. В этот период дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие в левой полосе в направлении с левого на правый берег.
В "Киевавтодоре" просят водителей учитывать эти работы при планировании маршрута и приносят извинения за временные неудобства.
Отметим, мост Метро - один из главных транспортных путей между берегами столицы, поэтому ограничения могут вызвать пробки.
Схема ограничения движения транспорта на Мосту метро в Киеве (инфографика: kyivcity.gov.ua)
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 15 июля до 15 августа частично ограничили движение по улице Богатырской из-за капремонта. Ограничения действуют в направлении проспекта Бандеры - от завода "Оболонь" до АЗС "KLO". Транспорт будут пускать по одной полосе в каждом направлении. Также изменено движение на пересечении с ул. Луговой, установлена схема объезда.
Также мы писали, что в Киеве 12 июля частично ограничили движение транспорта на улице Михаила Бойчука в Печерском районе - из-за ремонта. Ограничения будут действовать до 10 августа.
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