У Києві частково обмежили рух зеленою гілкою метро

Нагадаємо, що станом на 10:00 у Києві триває повітряна тривога через загрозу ударів дронів. Крім того, Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Це вже друга повітряна тривога у Києві від початку доби. Сьогодні окупанти здійснили першу за понад 70 днів комбіновану атаку на столицю України. Росіяни направили на Київ ракети та дрони.

За даним КМВА, атака тривала понад дві години. Сили протиповітряної знищили кілька крилатих і балістичних ракет, а також близько 10 безпілотників у районі столиці.

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