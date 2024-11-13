В Киеве частично ограничили движение по зеленой ветке метро

Напомним, что по состоянию на 10:00 в Киеве продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударов дронов. Кроме того, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Это уже вторая воздушная тревога в Киеве с начала суток. Сегодня оккупанты совершили первую более чем за 70 дней комбинированную атаку на столицу Украины. Россияне направили на Киев ракеты и дроны.

По данным КГВА, атака длилась более двух часов. Силы противовоздушной уничтожили несколько крылатых и баллистических ракет, а также около 10 беспилотников в районе столицы.

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