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В Киеве частично ограничили движение по зеленой ветке метро

Фото: в Киеве ограничили движение по зеленой ветке метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве ограничили движение метро по зеленой ветке в среду, 13 ноября. Закрыли станции "Славутич" и "Осокорки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию в Telegram.

Станции "Славутич" и "Осокорки" работают в режиме укрытия.

Движение поездов по зеленой ветке осуществляется от станции "Сырец" до станции "Выдубичи" и от станции "Позняки" до станции "Красный хутор".

При этом в сети сообщают о больших очередях на станциях метро.

 

 

Напомним, что по состоянию на 10:00 в Киеве продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударов дронов. Кроме того, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Это уже вторая воздушная тревога в Киеве с начала суток. Сегодня оккупанты совершили первую более чем за 70 дней комбинированную атаку на столицу Украины. Россияне направили на Киев ракеты и дроны.

По данным КГВА, атака длилась более двух часов. Силы противовоздушной уничтожили несколько крылатых и баллистических ракет, а также около 10 беспилотников в районе столицы.

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